ليلة دامية في الضفة.. 9 شهداء برصاص الاحتلال +فيديو

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فيما يشهد قطاع غزة هدنة انسانية مؤقتة منذ يومين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته في الضفة الغربية ،افادت وزارة الصحة الفسطينية بإستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين في مواجهات في مدينة جنين شمالي الضفة .

المواجهات بدأت مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية فتصدى لها الشبان الفلسطيني ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة، وحاصرت القوات المقتحمة المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة، وجرفت عدة شوارع في أحياء المدينة.

كذلك قصفت قوات الاحتلال بالمسيرات مخيم جنين وجرفت بعض شوراعه بالجرافات، وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات، كما أصيب ستة مواطنين آخرين بالرصاص الحي.

هذا واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوبَ مدينةِ جنين، حيث حاولت وحدة خاصة تابعة للاحتلال مما يعرف بالمستعربين اقتحام البلدة، واشتبكت مع المقاومين فيها، بعد ان كشفوا امرها. وقامت الوحدة بمحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية. والقى المقاومون قنابل وعبوات محلية الصنع تجاه آليات الاحتلال في محيط المخيم ما أدى إلى استشهاد مواطن. وفي مدينة البيرة استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة جبل الطويل.

وفي بلدة يتما جنوب نابلس استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه جراء اصابته برصاص الحتلال. وتم تسجيل أربعة اصابات قرب سجن عوفر الإسرائيلي، غرب مدينة رام الله، بينما كان ينتظر مئات الفلسطينيين أسرى من المزمع الإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي.

و شهدت أطراف السجن انتشارا كثيفا لجيش الاحتلال عند بوابة السجن وأطلق الرصاص وقنابل الغاز لتفريق ذوي الأسرى.