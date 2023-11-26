إضراب شامل يعم مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية، إن القيادي في كتيبة جنين أسعد علي الدمج استشهد بقصف صاروخي استهدف منزلا بالمخيم فجر الأحد، لترتفع حصيلة الشهداء في جنين ومخيمها خلال الساعات الأخيرة إلى 5 شهداء

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت شهيدا وتعاملت مع 8 إصابات في القصف الجوي على مخيم جنين إحداها إصابة خطيرة.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر عن وصول 4 إصابات إلى المستشفى إحداها خطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم جنين.

4 شهداء

وفي ساعات الليل المتأخرة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامه مدينة جنين، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مع فلسطينيين.

وأكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، من جهته، في تصريحات لوسائل إعلامية فلسطينية، استشهاد عمار محمد أبو الوفا (17 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما) ومحمد محمود صبيحات (27 عاما) من اليامون.

وبحسب حماد، وصلت إلى المستشفى 6 إصابات أخرى بالرصاص الحي بينها إصابة بحالة حرجة. فيما أعلنت "الهلال الأحمر" نقل الشهيد محمود أبو الهيجاء (21 عاما) بالقرب من المنطقة الواقعة قرب مسجد طوالبة إلى المستشفى.