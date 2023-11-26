المقاومة أجادت اللعب بورقة الضغط على الخلاف الداخلي الإسرائيلي + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية قال ناصر حمامرة: مرة أخرى أجادت المقاومة الفلسطينية اللعب بورقة الضغط على الخلاف الداخلي في المكون الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الغليان في الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم ليس طبيعياً، ويعلو بشكل كبير جدا، والمحرك الرئيسي في هذا الغليان هو موقف المقاومة.

وأوضح أن: هذا أمر جديد استجد على مكون القرار السياسي والعسكري والأمني الإسرائيلي أن هناك مؤثرات وبواعث من خارج مستوى القرار الأمني الإسرائيلي.

وقال: عندما أوقفت المقاومة عملية إطلاق سراح الدفعة الثانية وكأنها قالت للجمهور الإسرائيلي وهو ينتظر خروج الأسرى باتجاه معبر رفح أن الكرة في ملعبكم.

وبين أن القرار الأمني الإسرائيلي بتأخير دخول المساعدات وإجراءات مثل إطلاق النار باتجاه المواطنين وتحليق المسيرات في المنطقة تعمل على تأخير وسلاسة عمليات التبادل.

وقال: "إذاً أصبحت المقاومة محركا في داخل الشارع الإسرائيلي أكثر من مستوى القرار الذي يتحدث عنه نتنياهو، وأصبحنا كفلسطينيين نتنفس الصعداء عندما نجد أنفسنا قادرين على التأثير الداخل في الاحتلال."

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