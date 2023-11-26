الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٨:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد سريع يشعل مواقع التواصل بمنشور يحمل كلمة ZIM فقط!

العميد سريع يشعل مواقع التواصل بمنشور يحمل كلمة ZIM فقط!
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

 اشعلت كلمة باللغة الإنكليزية من ثلاثة أحرف: ZIM جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي التي المح اليها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في حسابه على منصة اكس فما هو المقصود منها.

العالم- الیمن

وذهب ناشطون بالقول ان المعنى هو شركة ZIM الصهيونية وهي شركة نقل وشحن عابرة للقارات وتعد من أقدم الشركات التي أنشأتها "إسرائيل" حيث كان الهدف الاول منها هو نقل العصابات الصهيونية والتي عرف جزء منها بعصابات (الهاغانا) من شتى بقاع الارض ونقلتهم إلى اراضي فلسطين المحتلة في منتصف أربعينيات القرن الماضي!

وذهب اخرون للقول انها سفينة (ZIM Luanda) التي أغلقت أجهزة التعارف الملاحي منذ 10 أيام والتي ربما تكون هي المقصودة بتغريدة العميد سريع (ZIM) كونها السفينة الوحيدة التي كانت تتجه نحو السواحل اليمنية.

وبين هذا وذاك يؤكد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر بانه يبدو انها ليست مجرد شركة او مجموعة شركات تتولى عمليات الشحن والنقل من وإلى الكيان إنها أكبر من ذلك بكثير والاسرائيلي يستخدمها فيما هو معلن وما هو غير معلن وما نشر عنها ليس الا القليل عن حقيقتها ومكانتها ونشاطها وارتباطاتها.

ودعا بن عامر الاسرائيلي -ناصحا- بان يتجه نحو وقف دائم لاطلاق النار.

روابط ذات صلة

صنعاء تكشف تداعيات أي تصنيف أمريكي لأنصار الله 'منظمة إرهابية'

وزير أردني سابق يثير جدلا واسعا بعد تعليقه على خطاب 'أبو عبيدة'

اعتقالات في دول خليجية لنشطاء مناصرين لفلسطين

فيديو/أقارب أسرى الإحتلال المفرج عنهم يكشفون كيف عاملتهم حماس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف