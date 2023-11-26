صورة مستوطنين صهاينة مسلحين تثير جدلا.. وردود فعل نشطاء

العالم - الاحتلال

ونشر رضا نصري، المحلل السياسي، مقطع فيديو على حسابه X (تويتر) وكتب: نشر الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية باللغة الفارسية، صورة لمستوطنين إسرائيليين يحملون أسلحة.

وتساءل نصري في تغريدته، هل يفقد المدنيون المسلحون الذين يشاركون بشكل مباشر في إنفاذ احتلال غير قانوني حصانتهم المدنية ضد الاستهداف المباشر؟.

و تفاعل مستخدمون آخرون مع السلوك اللاإنساني للكيان الصهيوني في أسفل تغريدة حساب المستخدم الرسمي لمجلس الوزراء الإسرائيلي باللغة الفارسية.

وفيما يلي بعض الردود :

جمالية الثنائيات فقط قرانكم مع اليمن

جماليات الفردية

ارهابيان

"اسرائيل" ليس لديها مواطنين مدنيين ، كلهم مسلحون

هذه هي الاسلحة الموجودة بيد المواطنين العاديين في "اسرائيل" ، لا توجد عند اكثر مقاتلي حماس خبرة ، وحين نصفهم بانهم ارهابيون ينزعجون

الاسر الاجرامية

صهيونيان قاتلان للاطفال

ظهر الارهابي

"اسرائيل" ليس لديها مواطنين عاديين

في الكيان الصهيوني لا يوجد مواطن عادي

حين لا يكون للشخص بلد ويرغم من الخوف على حمل السلاح في اراضي الاخرين حتى اخر عمره

جماليات الثنائية

لقد غرىتم ثانية ضد انفسكم ، هذه الصورة تثبت ان "اسرائيل" ليس فيهاي مواطنون عاديون ، كلهم جنود