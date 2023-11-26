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مراسلتنا: الاحتلال يصعد في جنين ويحاصر مستشفياتها + فيديو

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

جنین (العالم) 2023.11.26 – أكدت مراسلة قناة العالم سقوط 5 شهداء في مخيم جنين مؤكدة أن قوات الاحتلال تقوم بتصعيد كبير في الضفة الغربية وخاصة في مخيم جنين.

العالمخاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أكدت الزميلة راية عروق أن تصعيداً كبيراً من قبل جيش الاحتلال يدور في الضفة الغربية وخاصة في مخيم جنين بالذات، مبينة أن عملية للاحتلال الإسرائيلي استمرت داخل المخيم لأكثر من 12 ساعة.

وأوضحت أنه قوات الاحتلال وفي وقت باكر غير متوقع اقتحمت المخيم ومحيطه والمدينة، وحاصرت مستشفى جنين الحكومي وكذلك مستشفى ابن سينا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى قلب المخيم لنقل الإصابات.

وأكدت وجود انتشار كثيف للقناصة من جنود الاحتلال في العمارات السكانية المرتفعة لقنص أكبر عدد من الشبان والمواطنين داخل المخيم.

وبينت أن العملية تشبه العمليات السابقة في المخيم، وقالت إنها خلفت خمسة شهداء إضافة إلى عشرات الإصابات، وقالت إن الطائرات المسيرة الحربية قصفت خمس مرات وسط المدينة في منتصف الليل.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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