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آخر تفاصيل الإعتداءات الاسرائيلية على مطار دمشق الدولي ومحيط دمشق

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من دمشق بأن اللجان المختصة في وزارة المواصلات السورية لازالت تدرس حجم الاضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي جراء العدوان الاسرائيلي على مهابط المطار.

العالم خاص بالعالم

ونوه مراسلنا بإطلاق رشقتين من الصواريخ الاسرائيلية إحداها وصلت الى مطار دمشق الدولي رغم تصدي وحدات الدفاع الجوية السورية لمعظم تلك الصواريخ ومنعها من الوصول وما وصل منها ادى الى خروج المطار عن الخدمة.

ولفت مراسلنا إلى أنه وبشكل مبدئي تم تحويل كل الرحلات التي كانت مقررة الى مطار دمشق الدولي الى مطار حلب واللاذقية وبالاضافة الى أنه ما زالت اللجان تدرس امكانيه اعاده ترميم هذه المدارج من أجل عودة المطار الى العمل.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بسماع صوت دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق، فيما أشارت إلى تصاعد الدخان في محيط منطقتي المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات.

وقالت صحيفة "الوطن"السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي، مشيرة إلى أنه "تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية".

وأوضح مصدر في مطار دمشق الدولي في تصريحات صحفية أن القصف الإسرائيلي طال مدرج مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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