العالم – المغاربية

كما تطرق البرنامج إلى دعوات للتصعيد في المغرب حتى اسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في ظل تجاهل السلطات، وإلى المسيرات والتضامنية في تونس مع قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات التونسية.

كما ألقى البرنامج الضوء على الحراك الحقيقي مستمر في الجزائر لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة والاحزاب التي تسعى للضغط على العواصم الغربية، والتظاهرات الغاضبة في موريتانيا امام السفارتين الامريكية والبريطانيه للمطالبة بطرد السفراء ووقف الابادة في غزة، والمطالبات في ليبيا بطرد سفراء الدول الداعمة للاحتلال الاسرائيلي فورا تنفيذا للدعوة السابقة للبرلمان واتساع حملة المقاطعة.

وناقش البرنامج موضوع تصاعد حدة الغضب الشعبي في المغرب والسعي للتصعيد في الشارع حتى اسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وفي حين تتواصل جرائم الاحتلال في غزة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، تساؤلات عن اسباب تجاهل السلطات المغربية للمطالب الشعبية باسقاط التطبيع مع الاحتلال، واغلاق مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط خاصة في ظل تحول هذا المطلب الى الشعار الرئيسي للتظاهرات المستمرة في كافه انحاء المغرب منذ اكثر من شهرين.

وأكد د.هشام توفيق الكاتب والباحث السياسي من الرباط ان التطبيع والتعامل والتنسيق مع الكيان الصهيوني هو في صالح المغرب ولصالح الانظمة العربية المطبعة عموما لان الاستبداد العربي هو شقيق الافساد الصهيوني، والافساد الصهيوني في المغرب وهذا التطبيع، ما جاء الا من اجل انقاذ هذه الدولة المغربية وهذا النظام المغربي من اي تحرك ومن اي طوفان ومن أي ثورة ومن اي قوى حية مستقبلية.

ضيف البرنامج:

د.هشام توفيق الكاتب والباحث السياسي من الرباط

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