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أميرعبداللهيان: نؤكد على إرساء السلام في منطقة القوقاز

أميرعبداللهيان: نؤكد على إرساء السلام في منطقة القوقاز
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان على ضرورة إحلال السلام والاستقرار الدائمين في منطقة القوقاز دون التدخل الأجنبي وتطوير العلاقات مع جمهوريتي أرمينيا وآذربيجان.

العالمإيران

وكتب حسين أميرعبداللهيان على صفحته الشخصية في الفضاء الإفتراضي عن لقائه مع سفيري الجمهورية الإسلامية الإيرانية: خلال اللقاء مع سفيري بلادنا في جمهورية آذربيجان وجمهورية أرمينيا، ركزت على أننا نولي اهتماما جادا بمنطقة القوقاز في سياستنا الخارجية، ويركز الجهاز الدبلوماسي على إحلال السلام والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة بعيدا عن التدخلات الأجنبية وتطوير العلاقات مع هاتين الدولتين في ظل سياسة الجوار التي تنتهجها الحكومة.

یذکر أن وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، التقى أمس السبت، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أرمينيا مهدي سبحاني والسفير الإيراني لدى آذربيجان عباس موسوي.

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