ترامب ينتقد صفقة تبادل الاسرى لعدم الإفراج عن هذه الفئة!

العالم- فلسطين

وجاء انتقاد ترامب، لصفقة التبادل بسبب عدم شمولها حتى الآن أي مواطن أميركي محتجز في قطاع غزة.

وكتب ترامب على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي التي يملكها انتقاده لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس والجزء المتصل بتبادل الأسرى بين الطرفين.



وقال: "هل لاحظ أحدكم أن حماس أعادت أشخاصا من دول أخرى، لكنها لم تعد حتى الآن ولو رهينة أميركية واحدة؟".



ولم ينس ترمب أن يوجه سهام النقد إلى خصمه، الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن.



وأضاف: "يوجد سبب واحد فقط لذلك (عدم إطلاق سراح الأميركيين)، إذ لا احترام لدولتنا ولا لقيادتنا، هذا أمر محزن جدا وفترة مظلمة في أميركا".



وكان بايدن قد صرح في وقت سابق بأنه يأمل بأن يتم الإفراج عن محتجزين يحملون الجنسية الأميركية لدى حماس في المستقبل القريب، لكنه قال إنه لا يعلم متى يحدث ذلك على وجه التحديد.