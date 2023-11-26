صورة/أنباء عن احتجاز ناقلة نفط مرتبطة بـ'اسرائيل' قبالة سواحل اليمن

العالم- فلسطين المحتلة

وكانت الناقلة، التي غادرت المغرب وعبرت قناة السويس في 21 نوفمبر، أرسلت آخر موقع لها في 22 نوفمبر، من جنوب شرم الشيخ مباشرة.

وتبحر سنترال بارك رافعة علم ليبيريا وهي ناقلة نفط حديثة و تبلغ قدرتها الاستيعابية 19998 طنًا ساكنًا ويبلغ غاطسها الحالي 10.2 مترًا. يبلغ طولها الإجمالي (LOA) 145 مترًا وعرضها 24.2 مترًا.

كما افادت شركة "إمبري" للأمن البحري أن سفينة "سنترال بارك" مملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بإسرائيل".

وبحسب الشركة صعد أشخاص على متن الناقلة قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتدون الزي العسكري".

وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيرة، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي امس السبت.

وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع من إعلان انصار الله اليمنية، احتجاز سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

وأتى احتجاز السفينة في إطار تحذير انصار الله استهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ضد الكيان الاسرائيلي ردًا على حربها ضد غزة.

وحذّرت صنعاء الأسبوع الماضي من أن السفن الإسرائيلية هدف مشروع لهم.