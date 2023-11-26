الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٨:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الدفاع الجوي الإيراني: سنتصدى للمعتدين قبل الوصول إلى سمائنا

قائد الدفاع الجوي الإيراني: سنتصدى للمعتدين قبل الوصول إلى سمائنا
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي أن امكانيات الدفاع الجوي ستتصدى للمعتدين قبل الوصول إلى سماء الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

العالمإيران

وقام العميد صباحي فرد بتفقد اقسام مختلفة في موقع الشهيد أصلان علي زاده للرادار التكتيكي في منطقة نمين بمحافظة أردبيل (شمال غرب) وقام بتقييم القدرات القتالية والاستعداد الدفاعي في هذا الموقع التكتيكي.

وأكد قائد الدفاع الجوي في هذه الزيارة الميدانية أن الاستكبار العالمي يتراجع ويحاول إيذاء إيران الإسلامية من أجل الحفاظ على قوته، مضيفا: نحن كجنود يجب أن نكون مستعدين قبل الهجوم ويجب ألا عدم التغافل، وهذا الاستعداد سيجعل العدو لا يملك الجرأة للاعتداء على البلاد.

وأردف قائلا: إن قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، متواجدة في ساحة المعركة بكل قدراتها دفاعاً عن وحدة أراضي البلاد وأمن المجال الجوي.

وتابع العميد صباحي فرد: تمكنت الدفاعات الجوية من منع المعتدين من الوصول إلى سماء الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستخدام التقنيات المحلية الجديدة في مجال المنظومات الدفاعية والصاروخية.

وفي الختام إشار قائد الدفاع الجوي الإيراني إلى انتصارات جبهة المقاومة، وقال: لقد ضاعت هيمنة الاستكبار العالمي وقوته الخاوية، ولا تستطيع أي قوة أن تعوضها، وإن شاء الله سنشهد زوال هذا الكيان الصهيوني الظالم الغاصب في أقرب وقت ممكن.

روابط ذات صلة

دفاع ايران الجوي: نرصد أدنى تحرك بالجو وجميع المُسيرات الاجنبية

العميد صباحي فرد: إيران القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة

أمن المنطقة كل لا يتجزأ.. إيران تعلن عن إستعدادها لإجراء مناورات مشتركة مع دولها

قائد الدفاع الجوي: مستعدون لإجراء مناورات مشتركة مع الدول الصديقة والحليفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف