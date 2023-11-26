قائد الدفاع الجوي الإيراني: سنتصدى للمعتدين قبل الوصول إلى سمائنا

العالم – إيران

وقام العميد صباحي فرد بتفقد اقسام مختلفة في موقع الشهيد أصلان علي زاده للرادار التكتيكي في منطقة نمين بمحافظة أردبيل (شمال غرب) وقام بتقييم القدرات القتالية والاستعداد الدفاعي في هذا الموقع التكتيكي.

وأكد قائد الدفاع الجوي في هذه الزيارة الميدانية أن الاستكبار العالمي يتراجع ويحاول إيذاء إيران الإسلامية من أجل الحفاظ على قوته، مضيفا: نحن كجنود يجب أن نكون مستعدين قبل الهجوم ويجب ألا عدم التغافل، وهذا الاستعداد سيجعل العدو لا يملك الجرأة للاعتداء على البلاد.

وأردف قائلا: إن قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، متواجدة في ساحة المعركة بكل قدراتها دفاعاً عن وحدة أراضي البلاد وأمن المجال الجوي.

وتابع العميد صباحي فرد: تمكنت الدفاعات الجوية من منع المعتدين من الوصول إلى سماء الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستخدام التقنيات المحلية الجديدة في مجال المنظومات الدفاعية والصاروخية.

وفي الختام إشار قائد الدفاع الجوي الإيراني إلى انتصارات جبهة المقاومة، وقال: لقد ضاعت هيمنة الاستكبار العالمي وقوته الخاوية، ولا تستطيع أي قوة أن تعوضها، وإن شاء الله سنشهد زوال هذا الكيان الصهيوني الظالم الغاصب في أقرب وقت ممكن.