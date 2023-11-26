الإحتلال يستدعي سفيرة إيرلندا مستفزا بتغريدة

العالم - الإحتلال

وكتب رئيس الوزراء الإيرلندي، في تغريدة عبر منصة "إكس"، الأحد: “هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".

وإيميلي تبلغ من العمر 9 سنوات وكانت من بين الأسرى الإسرائيليين في غزة، وشملتها الدفعة الثانية من عملية التبادل يوم السبت.

وأغضبت التغريدة كوهين، فهاجم فرادنكار عبر تغريدة قال فيها: "السيد رئيس الوزراء، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع!، لم تكن "إيميلي هاند" مفقودة، بل إنها كانت مختطفة". على حد قوله.

وفي مناسبات عديدة، وجه مسئولون إيرلنديون انتقادات حادة لممارسات صهيونية بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وإجمالا، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 محتجزا إسرائيليا من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى كافة مناطق القطاع، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.