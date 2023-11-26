وهاب يشيد بموقف شجاع من دولة تحترم سيادتها!

العالم- فلسطين

وكتب وهّاب، في منشور على حسابه عبر منصة "اكس": "موقف إسبانيا بسحب سفيرها من تل أبيب موقف شجاع من دولة تحترم سيادتها وترفض أن يعطيها مجرم حرب دروساً كيف تتعاطى مع جرائم غزة".





وفي وقت سابق، كانت قد نقلت وكالة "إيفي" الإسبانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن "الحكومة الإسبانية استدعت يوم الجمعة السفيرة الإسرائيلية في مدريد بعد اتهامات إسرائيلية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز".



ومن جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن مدريد قد تتخذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بدولة فلسطين إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك.



وتأتي هذه الخطوة ردا على استدعاء الكيان الإسرائيلي سفيري إسبانيا وبلجيكا على خلفية تصريحات رئيسي حكومتي البلدين حول العدوان الاسرائيلي على غزة.