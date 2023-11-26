العلاقات بين إيران والكويت في وضع أفضل في الحكومة الحالية

العالم – إيران

وبحث سفير إيران لدى الكويت محمد توتونجي، خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، سبل توسيع وتطوير التعاون البرلماني بين البلدين الجارين.

ونقل توتونجي في هذا اللقاء، تحيات رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمدباقر قاليباف لنظيره الكويتي وتهنئته ببدء الدورة الثانية للبرلمان السابع عشر في هذا البلد، قائلا إن: التعاون البرلماني من أهم مجالات تطوير العلاقات الشعبية بين البلدين.

وثمن السفير الإيراني مواقف دولة الكويت حكومة وشعبا وبرلمانا بالنيابة عن الشعب الفلسطيني وأعلن استعداد المجلس الإسلامي لأي تعاون في دعم المقاومة الإسلامية لأهل غزة وأكد على أهمية زيارة لجان الصداقة البرلمانية في البلدين.

إلى ذلك صرح رئيس مجلس الامة الكويتي، أن بلاده تسعى دائما إلى تطوير العلاقات البرلمانية مع كافة دول الجوار وخاصة إيران؛ لافتا في هذا السياق إلى العديد من اللقاءات البناءة الصريحة والشفافة، ومؤكدا على ضرورة استمرارها.

وأضاف السعدون خلال اللقاء مع السفير توتونجي: إن اللقاءات الثنائية الرسمية تؤدي إلى التوضيح والفهم الصحيحيين لمواقف البلدين ودور لجان الصداقة البرلمانية مهم في هذا الصدد.

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، على أن عملیة طوفان الأقصى غيرت وجهة نظر الرأي العام العالمي وكشفت الطبيعة الإجرامية لکیان الاحتلال حتى لشعوب العالم الغربي.