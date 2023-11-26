فيديو خاص: لماذا يبحث نتانياهو الليلة تمديد الهدنة؟!

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس: الخيارات اصبحت محدودة امام نتانياهو والوزراء في ظل احتجاجات الشارع الاسرائيلي المتصاعدة، وفي ظل الشكل الذي تمت به صفقة التبادل، حيث هناك الكثير من الانتقادات لنتانياهو وكافة المستوى السياسي والامني، فيما اصبح التوجه اكثر نحو التهدئة.

واضاف: هناك اجتماع خلال الساعات القادمة للمستوى السياسي برئاسة نتانياهو مع القادة العسكريين والموساد للتباحث حول تمديد الهدنة وان يكون هناك افراج اكثر للمحتجزين بوساطة قطرية واشراف اميركي.

واوضح مراسلنا ان الامور يبدو انها تتجه نحو ذلك، خاص في ظل التصريحات التي تصدر من الخارجية القطرية بان كافة الاطراف لديها رغبة ومؤشرات ايجابية لتمديد الهدنة ليومين حتى عشرة ايام.

واشار الى ان الخيارات اصبحت امام حكومة الاحتلال محدودة في ظل المدة الطويلة للحرب واستهداف كل شيء في القطاع وايضا الحفاظ على انجازات التوغل البري في مناطق الشمال من القطاع والسيطرة والتموضع الحاصل هناك.

وتابع مراسل العالم ان الحديث الان هو عن اطلاق المحتجزين الاسرائيليين والاجانب، حيث يطالب الجانب الاسرائيلي باطلاق سراح 50 من المحتجزين مقابل 150 من المعتقلين الفتية والنساء الفلسطينيين في القدس والضفة والقطاع.

واعتبر ان من المبكر الان الحديث عن تبادل الجنود، وانما الهدنة مرتبطة بالجانب الانساني، كمرحلة اولية وصولا الى تبادل الجنود وتبييض السجون الاسرائيلية وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع بحسب ما تطالب به المقاومة.