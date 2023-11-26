إيراني يتوج أفضل شخصية رُغبي اسيوية للعام 2023

العالم – إيران

وقد أقيم المؤتمر السنوي للاتحاد وحفل أفضل لعبة الرُغبي الآسيوية (Rugby) في مدينة طشقند بأوزبكستان؛ حيث حصل رئيس الاتحاد الوطني الإيراني للرُغبي ميرمهدي حسيني على جائزة شخصية العام في لعبة الرُغبي في القارة العجوز.

وبعد الأداء المتقدم للرُغبي الإيراني والإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة، أطلق رئيس الاتحاد الآسيوي قيس عبدالله رئيس الاتحاد الإيراني حسيني كشخصية العام 2023 من بين 39 اتحادا آسيويا.

وقد برز الاتحاد الإيراني للرُغبي في عام 2023، من خلال الظهور الأول للشباب الإيراني في بطولة آسيا، والميدالية التاريخية التي حققها المنتخب الإيراني لرُغبي السيدات بفوزه بالميدالية البرونزية لأول مرة في دورة الألعاب الآسيوية، وكذلك الإرساليات المختلفة للمنتخبات الإيرانية.

وعلى هامش هذا اللقاء أيضا، التقى رئيس اتحاد الرُغبي الإيراني مع مسؤولي الاتحاد الياباني للرُغبي لتعزيز التعاون بين هذين الاتحادين؛ ومؤخرا حصدت اليابان حصة القارة الآسيوية الوحيدة للمشاركة في أولمبياد باريس في قسمي السيدات والرجال.