هآرتس': إصابة 1000 جندي صهيوني منذ بدء العدوان على غزة

العالم – خاص بالعالم

صحيفة 'هآرتس' العبرية كشفت إن عدد الجنود الذين أصيبوا منذ بدء العدوان وصل إلى نحو ألف جندي مشيرة إلى إصابة مئتين واثنين من الجنود بجراح خطيرة.

ونادراً ما أشار الجيش إلى إصابات في إطار حديثه عن مقتل جنود خلال المعارك، وبحسب ذات الصحيفة، فإن هذه السياسة تختلف عما كان سائداً في حروب وحملات عسكرية سابقة، إذ كان الجيش ينشر خلالها عدد جرحاه أيضاً إلى جانب نشره تفاصيل أخرى.

على صعيد آخر يواجه جيش الإحتلال لأول مرة بلبلة غير مسبوقة في صفوفه، فقد نشرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' تقريراً أشارت فيه إلى قرار إقالة قائدين عسكريين بتهمة التراجع عن الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية في غزة لافتة إلى أن قرار الإقالة أدى إلى ما يشبه التمرد داخل إحدى الفرق العسكرية بعد رفض حوالي نصف الجنود والضباط ضمن الكتيبة المعنية العودة إلى الخدمة.

الحادث يأتي ليزيد طين الانتقادات بلة، إذ واجهت القوات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي موجة انتقادات إعلامية، بعدما سلمت حركة حماس مجموعة من الأسرى الإسرائيليين في قلب مدينة غزة، ما أثبت أنها لا تزال قادرة على المواجهة، بعدما كانت القيادات العسكرية الإسرائيلية زعمت خلال الأيام القليلة الماضية أنها قضت على عشرات القيادات في حماس، وأضعفتها بشكل كبير ولم يعد لديها شيء في شمال قطاع غزة.



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