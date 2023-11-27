على مقربة من قاعدة للناتو.. فعالية لحزب تركي بزيّ القسام + فيديو

العالم-فلسطين

وأقيمت الفعالية على مقربة من قاعدة كورجيك الجوية التابعه لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مطالبة بإغلاق القاعدة.



وللوهلة الأولى يبدو للمشاهد للفيديو أنّه بُثّ من إحدى الفعاليات الخاصة بـ"كتائب القسام" في قطاع غزة.



وحزب الدعوة الحرة أو "هدى بار" هو حزب سياسي ديني محافظ تأسس عام 2012 وتتركز قاعدته الشعبية في مناطق جنوب شرق وشرق الأناضول.



وينشط الحزب في المناطق ذات الأغلبية الكردية، حيث يعد الأكراد المحافظون والإسلاميون أكبر مؤيديه.



ويترأس الحزب عضو البرلمان التركي زكريا يابجي أوغلو الذي فاز مع 4 أعضاء آخرين من الحزب بمقاعد في البرلمان ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية الحاكم.