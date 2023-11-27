بالفيديو.. وقفة تضامنية في دمشق دعما لأهالي غزة

العالم- خاص بالعالم

لارواح الشهداء، لاجل الصمود والثبات الاسطوري الفلسطيني، نفذ سوريون وفلسطينيون وقفة تضامنية بدمشق بحضور قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رامز مصطفی لقناة العالم: تحيتنا للشهداء، نبقى على عهدهم وطريقهم و نحفتظ بأمانة الشهداء ولن نحيد عن درب تحرير فلسطين مهما دفعنا من تضحيات ومهما واجهتنا التحديات. نحن اليوم اقرب الى النصر من اي وقت مضى. هؤلاء الشهداء اليوم هم من خطوا لنا طريق العودة الى فلسطين.

وقال ممثل حركة الجهاد الاسلامي في دمشق ابومجاهد اسماعيل: بصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة فشلت المؤامرة على شعبنا الفلسطيني، اليوم حققت المقاومة النصر باذن الله تعالى من خلال تبادل الاسرى لليوم الثالث، وهذا دليل بان الاحتلال الاسرائيلي الذي صعد الى الشجرة ينزل اليوم ويستجيب لمطالب المقاومة الفلسطينية بعملية تبادل الاسرى.

اسماء شهداء غزة تصدرت جدران قلعه دمشق واضاء الحاضرون الشموع، مؤكدين ان دماء الشهداء احبطت المخططات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لأهالي غزة.

وقال مواطن سوري: جئنا لنقف مع اخوتنا الفلسطينيين في غزة وهذا اقل شيء بامكاننا نعمل للشعب الفلسطيني الشقيق، ومثل ما تعودنا نحن دائما محور كامل، محور المقاومة.

وقالت احدى المشاركات في الفعالية: سأكون أول من يتوجه نحو فلسطين اذا تم فتح الحدود حتى لو استشهدت فداء للمقاومة وغزة. الله اكبر على اسرائيل، الله اكبر على اميركا. اين الانسانية؟ اين الهلال الاحمر؟ اين الشعوب واين القيادات؟

وأكد احد المشاركين في الفعالية: الدم ينتصر على الاجرام وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لأن ليست هناك أي عدالة دولية. دماء الاطفال لن تضيع باذن الله.

المشاركون وجهوا التحية من دمشق لارواح الشهداء و للمقاومة التي غيرت معادلات الصراع للابد، ولمحور المقاومة كاملا، معاهدين دماء الشهداء على الاستمرار على نفس النهج و الطريق، مهما كان حجم التضحيات

صور شهداء اطفال غزة لا تغادر مخيلتنا جميعا ولاجلهم ينتفض كل حر وشريف في هذا العالم من اجل ايقاف هذه الابادة.