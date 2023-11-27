مهرجان سينما الحقيقة الـ17 يخصّص قسماً لغزة

العالم - فلسطين

وبحسب تقرير العلاقات العامة لمركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية والرسوم المتحركة، من المقرر أن يعرض قسم “غزة” الخاص، أفلاما وثائقية حول هذا الموضوع على الشاشة، كما سيستضيف قسم “غزة” الخاص أساتذة وصانعي أفلام عالميين، ليتحدثوا حول الأحداث الأخيرة في فلسطين وغزة وتبعاتها الإنسانية، وطريقة التوثيق في الأزمات.

في السياق، سيتم الإعلان قريباً عن أسماء الأفلام الوثائقية المشاركة في قسم “غزة” وجدول الأعمال والضيوف الأجانب الموجودين في اللجنة. وفي قسم غزة سيتم عرض أفلام وثائقية بارزة تم إنتاجها في هذه المنطقة وعرضت في فترات المهرجان السابقة وبعض الأفلام الوثائقية الجديدة.

وتنطلق هذه النسخة من المهرجان يوم الاثنين 18 ديسمبر/كانون الأول وتستمر حتى يوم الجمعة 23 ديسمبر من الشهر ذاته، ليقام الحفل الختامي لمهرجان “سينما الحقيقة” السابع عشر، في قاعة الوحدة في العاصمة طهران، بإدارة محمد حميدي مقدم.