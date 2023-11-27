شاهد.. فلسطينيون يعيشون تحت ركام منزلهم الذي دمره الاحتلال

العالم-فلسطين

وتنتشر أكوام كبيرة من أنقاض المباني المدمرة في غزة لمسافات بعيدة، حيث أتاح توقف العدوان الصهيوني مؤقتًا على القطاع لعدسات الكاميرات التعمق والتنقل في كل مفاصل ما بقي من مظاهر الحياة هناك.

فقد أظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار الهائل، الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع محاولة كثير من أهالي المنطقة العودة إلى أماكن سكناهم رغم العراقيل التي يفرضها الجيش الإسرائيلي.

ففي مناطق شمال القطاع لا أسقف للمنازل فوق الساكنين، ودور العبادة والصحة والخدمة العامة ممسوحة بالكامل، فيما لا يوجد مكان صالح للعيش.

ويروي أحد الفلسطينيين العائدين لتفقد ما حلّ في منزله عقب نزوحه، أنه بعدما أخطروا بضرورة المغادرة نحو المناطق الجنوبية، "كان منزلنا تمام التمام، ولكن عندما عدنا اليوم لم نجد البيت لا بل كل البيوت في المنطقة".