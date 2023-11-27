شاهد.. مساعي تمديد الهدنة في غزة ويد المقاومة على الزناد

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مساع تبذلها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة اذ تقوم العملية المقترحة في صفقة التبادل على معادلتين، يوم إضافي لقاء كل 10 إسرائيليين و3 أسرى فلسطينيين لقاء كل إسرائيليّ واحد وسط ترحيب الطرفين بالتمديد.

وقال رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو: لقد أعدنا مجموعة أخرى من المختطفين وقد تأثرنا في أعماق قلوبنا. أريد أن أقول هناك أيضًا مقترح ينص على أنه يمكنك إطلاق 10 آخرين في كل يوم إضافي. إنه أمر مبارك.

في المقابل يبدو ان المقاومة موافقة على تمديد الهدنة وفق شروطها. حماس اكدت انها جادة في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الحركة تأكيده موافقتها على تمديد الهدنة بين يومين و4 ايام.

من جهتها اكدت حركة الجهاد الاسلامي انها منفتحة على جهود الوساطة وقالت ان تمديد الهدنة خاضع لتقييم المقاومة وانها لن تسمح للاحتلال بتغيير شروطها.

وفيما ترى مصر وقطر ان إطالة أمد الهدنة هو السبيل الوحيد لبدء مرحلة جديدة من التفاوض السياسي، بدا البيت الابيض مهتما باستمرار الهدوء وذلك في ضوء بروز تحفّظات داخله على استئناف عملية الاحتلال العسكرية في غزة.

وقال الرئيس الاميركي جو بايدن: هذا هو هدفي، وهذا هو هدفنا أن يستمر هذا التوقف إلى ما بعد الاثنين حتى نتمكن من الاستمرار برؤية المزيد من المحتجزين يخرجون وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومن خلال صفقة تبادل الأسرى انتزعت المقاومة حرّية الأسرى بالقوّة واسقطت أهداف الاحتلال المعلَنة للعدوان على غزة كما اسقطت مزاعمه بالسيطرة على شمال القطاع وذلك من خلال تسليم كتائب القسام اسرى الاحتلال في قلب مدينة غزة التي شهدت معارك ضارية في الأسابيع الماضية وسط حضور جماهيري واستعراض للقوّة نفّذته الكتائب.

خطوة ارادت من خلالها القسام ايصال رسالة مفادها أنها لا تزال تتحكّم استخبارياً وجغرافياً بشمال غزة وأن عناصرها يستطيعون الظهور كما يريدون وأن المقاومة بخير. الخطوة جاءت ايضا ردا على نتنياهو الذي أجرى جولة استعراضية على أطراف شمال غزة للايحاء بأنه يسيطر على الارض هناك.