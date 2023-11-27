الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 27-11-2023

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 26-11-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 26-11-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف