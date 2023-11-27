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خلال لقاء متلفز..

بالفيديو..هكذا يرد وزير قطري على سؤال بشأن مكان السنوار!

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أجاب وزير الخارجية القطري على سؤال مذيعة قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية بشأن مكان تواجد يحيى السنوار  بالقول: "لا أعتقد أن هذه المعلومات متاحة سوى للأشخاص المقربين منه. وهذه معلومات لا علاقة لها بما نقوم به الآن حول المفاوضات الجارية".

العالم-قطر

وسألت مذيعة قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن مكان تواجد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وذلك خلال لقاء متلفز أجرته المحطة التلفزيونية مع المسؤول القطري.

وأضاف: "اتصالاتنا على امتداد السنوات مع حركة حماس مقتصرة على الجناح السياسي والممثلين السياسيين في مكتبهم هنا في الدوحة"، لافتا إلى عدم وجود تعامل أو تواصل مباشر بين بلاده وبين الجناح العسكري لحركة حماس.

وكان لقاء وزير الخارجية القطري مع القناة الأمريكية، تطرق إلى إمكانية تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

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