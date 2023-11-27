الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

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قوات الاحتلال معززة بعدد كبير من الاليات العسكرية شنت حملة مداهمات واقتحامات في جنين ونابلس، تخللها أعمال تجريف للشوارع، ومواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين، ما ادى الى وقوع اصابات في صفوف الفلسطينيين واعتقال اخرين.

الاقتحامات امتدت الى رام الله، حيث داهمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم الجلزون وبلدة كفر نعمة، وشنت حملة اعتقالات واسعة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، وداهمت العديد من المنازل بعد تفجير أبوابها، فيما اكد التلفزيون الفلسطيني إن تعزيزات عسكرية برفقة جرافة اتجهت إلى المخيم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي الطيطي بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته في مخيم العروب، كما نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة بني نعيم طالت عشرات المواطنين. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة بيت لحم وبلدة بيتونيا.

حملة المداهمات والاقتحامات التي شهدتها مختلف محافظات الضفة الغربية، تخللها اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

تصعيد للانتهاكات لم يمنع المقاومين من التصدي لقوات الاحتلال باطلاق النار والعبوات الناسفة في العديد من المناطق.

