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شاهد.. دعوات دولية لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني.. امل قد يكون قريبا

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

في ظل حرب الابادة التي ارتكبت في غزة، تتضاعف الدعوات الدولية للمطالبة بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق المدنيين الابرياء في فلسطين لاسيما قطاع غزة . 

العالم - فيديو غرافيك

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق .

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