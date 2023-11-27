بالفيديو.. اول حفل زفاف في غزة بعد فترة الهدنة المؤقتة

العالم-فلسطين

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارات تطلق أبواقها كإعلان لإشهار الفرح، وقالت العروس سارة: "هذه التسريحة لم أتخيلها في حياتي، والخاتم في يدي غير حقيقي (فالصو)، ولكن لا دخل لأحد".



ومن جهته قال العريس ماجد: "كل شيء كنت أتوقعه، ورسمت له حلما ذهب في الأرض، ولم يتبق لي شيء أحلمه، بعد نزولي عن سلم ارتقيت إليه منذ طفولتي".



وأضاف: "أنا الآن عمري 23 عاما، سأعاود صعود السلم من جديد، وليس لي إلا ما أرتديه أنا وزوجتي".



ويسود الترقب في العالم وفلسطين، لآخر أيام الهدنة التي امتدت أربعة أيام، وتضمنت وقفا لإطلاق النار، وتبادلا للأسرى.