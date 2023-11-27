خلفان يسخر من فرحة الفلسطينيين بتحرير أسراهم..وهكذا يرد ناشطون !

العالم- فلسطين



وقال خلفان في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "طوفان الأقصى معادلة لا يفهمها إلا الأذكياء".



ومضى يقول: "15000 شهيد بينهم سبعة آلاف طفل، و7000 مفقود، و45% من مساكن غزة هدمت".



وعلق بعد ذلك: "وكم كانت فرحة حماس بالإفراج عن 150 أسيرا.... فرحة مذهلة ؟؟؟".

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح عشرات الأسيرات والأسرى الأطفال الفلسطينيين ضمن صفقة، كان جيش الاحتلال يرفضها، لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

يذكر أن ملف الأسرى من الملفات التي توحد الفلسطينيين على مختلف تياراتهم السياسية.

وكتب حساب تحت اسم "رأي مواطن عربي حر: "الحرية لها ثمن".

يعيش الحُر تحت العز يوماً

ولا تحت المذلة الف عامِ#الحريه لها ثمن

فلسطين تنتصر#غزة_ تؤدب الٳحتلال

فيما رد علي المهندي متهكما: "طبعاً انتوا مش حاسين بهذه المعادلة وهذه الحسبة وهذه الفرحة لأن ايران اخذت منكم 3 جزر بدون حرب وأسرى".



وردت نورا: "نعم هي نفس الانتقادات التي كانت تقال لتشي غيفارا، ونيلسون مانديلا، وغاندي وغيرهم.. ولكن هم من يذكرهم التاريخ الآن لا منتقديهم ولا سجانيهم. فالبقاء دائما للأصدق والأحق".



أما ياسر فانتقد معايير خلفان للانتصار وقال: "إذا كان المعيار هو عدد الشهداء. فلدينا الجزائر خير مثال لحل (المعادلة الصعبة)".

اذا كان المعيار هو عدد الشهداء و القتلى . فلدينا الجزائر خير مثال لحل (المعادلة الصعبة)

وردت سوسن العلي بسخرية: "بس الأذكياء.. أنت قلت".

بس الاذكياء انت قلت!!؟