جولة في منطقة خزاعة التي دمرها القصف الاسرائيلي الهمجي

العالم - خاص بالعالم

القصف يبين تعمد الاحتلال في استهداف المدنيين ومنازلهم وكل منشأة خدمية في قطاع غزة، فيما يبدو بأنه انتقاما من الفلسطينيين بسبب الضربة التي تلقاها الكيان الاسرائيلي بسبب عملية طوفان الاقصى في 7 تشرين الاول/ اكتوبر، والتي يؤكد المراقبون انه الكيان قبل العملية ليس كما بعدهان وبأن الكيان ومؤسساته لم يتلقوا خسارة كهذه منذ قيامه عام 1948.

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كما يبين حجم الخراب والدمار في الاحياء السكنية نفاق المجتمع الدولي وتمييزه للبشر وكذبه فيما يخص حقوق الانسان التي استغلها كذريعة لاسقاط الكثير من الدول وابتزازها والضغط عليها.

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