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انصار الله تكشف: واشنطن اختلقت مسرحية إنقاذ السفينية من أيدي مسلحين

انصار الله تكشف: واشنطن اختلقت مسرحية إنقاذ السفينية من أيدي مسلحين
الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

علقت حركة انصار الله اليمنية حول رواية الولايات المتحدة حول تحرير سفينة تجارية من أيدي مسلحين في خليج عدن.

العالم- اليمن

وفند القيادي عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، محمد البخيتي، الرواية الأمريكية حول تحرير سفينة تجارية من أيدي مسلحين في خليج عدن وقال : الولايات المتحدة اختلقت مسرحية إنقاذ السفينية من أيدي مسلحين في خليج عدن.

واضاف البخيتي: "من أجل التغطية على عجزها العسكري وانحطاطها الأخلاقي لدعمها جرائم الكيان في غزة وبهدف رفع معنويات أفراد بحريتها المنهارة قامت أمريكا باختلاق قصة إنقاذ سفينة تجارية من أيدي مسلحين في خليج عدن".

وأضاف: "مكان وجود السفينة كما هو وارد في القصة غير مناسب لاحتجازها". وأشار إلى أنه لا يتم استهداف إلا السفن التابعة للكيان الصهيوني ونحذّر بقية الدول من مغبة اعتراض قواتنا المسلحة".

وأوضح البخيتي بأن مكان السفينة، في إشارة إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات أمريكية ومن حلفائها في خليج عدن، غير مناسب لاحتجاز السفينة في إشارة إلى أن صنعاء لم تحتجز السفينة نظرا لتواجدها تحت نطاق الحماية الأمريكية والمناطق البعيدة عن سيطرتها.

ويوم أمس الأحد، أفادت تقارير بتعرض السفينة "سنترال بارك" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، إلى عملية اختطاف نفذها زورقان يحملان 8 مسلحين، على بعد 53 ميلاً بحرياً من الساحل اليمني.

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