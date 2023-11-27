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بعد قبول تمديد الهدنة ليومين..

محلل اسرائيلي: حماس وضعت إصبعها في عين نتنياهو

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل اعلام عبرية عن اتفاق بين حماس والاحتلال الاسرائيلي، علی استمرار الهدنة ليومين أخرين بنفس الشروط.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان الأعين متجهة الی الساعة السابعة من صباح يوم غد وهو موعد انتهاء الهدنة، فيما أكدت مصادر عبرية ان الاحتلال الاسرائيلي يتجه نحو قبول تمديد الهدنة ضمن الشروط السابقة.

وأضاف مراسل العالم ان الشروط السابقة تتمثل بأفراج ثلاثة أسری فلسطينيين مقابل اطلاق سراح كل اسير اسرائيلي.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرح يوم أمس ان "اسرائيل" مستعدة لقبول تمديد الهدنة لمدة يوم ازاء كل 10 اسری اسرائيليين تفرج عنهم حماس.

ويعتبر رضوخ الاحتلال الاسرائيلي لقبول استمرار الهدنة ليومين طبقاً للشروط السابقة، فشلاً جديداً لنتنياهو الذي حاول تسويق شروطه لتسجيل انتصار وهمي.

هذا واعتبر المحلل السياسي الاسرائيلي تسيبي يحزقلي، الاستعراض العسكري لكتائب القسام لدی تسليم الاسری الاسرائيليين بمثابة انتصار لها ونسف رواية "اسرائيل" عن القضاء علی حماس في شمال ووسط غزة والسيطرة علی القطاع مؤكداً ان حماس وضعت اصبعها في عين بنيامين نتنياهو.

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