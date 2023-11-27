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شاهد.. كاميرا العالم في منزلي شبلين محررين من سجون الاحتلال

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

استقبل أهالي مخيم جنين أسيرين من الأشبال الذين تحرروا في الدفعة الثانية ضمن صفقة تبادل الأسرى منذ يومين، وقد تأخر وصولهما إلى المخيم بسب الحواجز العسكرية الإسرائيلية المكثفة واقتحامه من قبل قوات الاحتلال ليلة الإفراج عنهما، كاميرا العالم رصدت أجواء الاستقبال من منزلي الأسيرين.

العالم - خاص بالعالم

وقال الفتى الاسير المحرر عبد الكريم السعدي لمراسلة قناة العالم إن الشرطة الاسرائيلية في السجون كانت تدخل علينا وتضربنا وتشتمنا وترش علينا الغاز.

وابدى السعدي امتنانه من المقاومة الفلسطينية في غزة على ما فعلوه لتحريرهم، داعيا لهم بالنصر القريب.

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فيما قال الشبل المحرر محمد حواشين لمراسلتنا: إن قوات الاحتلال كانت تدخل علينا في السجون وتأخذ ملابسنا، كما انهم قللوا علينا الطعام.

وقالت سهير حواشين، والدة الفتى المحرر محمد حواشين لمراسلتنا اها فرحة جدا ولديها شعور لا يوصف بلقاء ابنها بعد احتجاز لاشهر، لكنها تشعر بالحزن ايضا لان الافراج عن الاسرى كان ثمنه دماء 14 الف شهيد في قطاع غزة.

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