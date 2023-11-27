الاحتلال يصدر بيانا بشأن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين

العالم-الاحتلال

وقال المتحدث باسم إدارة سجون الاحتلال في بيان أن إدارة السجون تستعد للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين وفقا لاتفاق التبادل مع اسرى "إسرائيليين" لدى حماس في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن إدارة سجون الاحتلال تلقت هذا المساء قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم من سجون مجدو والدامون وعوفر وكتسيعوت ورامون ونفحة.

وأوضحت أن عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستبدأ خلال الساعات المقبلة من خلال "وحدة ناحشون" من سجن عوفر، حيث سيتم تحديد الأسرى من قبل ممثلي الصليب الأحمر، والتأكد من استلام "اسرائيل" أسراها من غزة، وبعد تلقي موافقة المستوى السياسي، سيتم ترحيل الأسرى الفلسطينيين على حافلة تابعة للصليب الأحمر وستتم مرافقتهم من قبل شرطة الاحتلال وحرس الحدود إلى الحواجز المعنية حيث سيتم الافراج عنهم.

وتشارف الهدنة بين تل ابيب وحماس على الانتهاء في يومها الرابع، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى.

في حين أعلنت حركة حماس يوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

في حين أعلنت حركة "حماس" يوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.