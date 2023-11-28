شاهد.. اروع واغرب المشاهد خلال الافراج عن الاسرى الاسرئيليين

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بات الراي العام اقرب من اي وقت مضى ليحكم ان حماس وجناحها العسكري الذي طرح عالميا باسمي كتائب القسام انتصرت بعد تكرار مشاهد تصور ايماء هؤلاء المحتجزين لمحتجزيهم بعد الافراج عنهم، هكذا سلمت كتائب القسام الدفعة الرابعة من الاسرى الاسرائيليين المحتجزين لديها للصليب الاحمر في جنوب غزة في اطار صفقة تبادل الاسرى بعد الاعلان عن تمديد الهدنة الانسانية ليومين اضافيين.

وذكرت مصادر عبرية ان الصليب الاحمر تسلم 11 اسيرا واسيرة من القسام يقول الجيش الاسرائيلي ان الجميع هم وصلوا الى الكيان المحتل وفي المقابل افرج الاحتلال الاسرائيلي عن ثلاثة وثلاثين واسيرا فلسطينيا منهم 30 طفلا وثلاثة نساء، كاشفين عن مراوغة جيش الاحتلال وتلاعبه بنفسيتهم حتى اللحظات الاخيرة قبيل الافراج، لقولهم انهم احيلوا الى التحقيق ثم وضعوا بزنازين لساعات حتى ابلغوهم بالافراج ومن الاطفال من فقد وعيه خلال التقائه عائلته من هول ما قد راى في عوفر.

وقالت احدى الاسيرات المحررات "صعب جدا صعب لابعد الدرجات نحن لمدة 52 يوم بسياسة التجويع والتعطيش والتكسير والضرب بالاضافة الى رش الغاز والقمع الموجود بكل انواعه حتى لا يمكن للشخص ان يوصفه".

فيما قال اسير محرر "المجد للاشبال حماهم الله ويخليهم ويوفقهم ويرحم شهداءنا".

وقال اسيرة محررة "لا استطيع ان اوصف ابكي افرح انا لا اعلم"

وعمت الاحتفالات بتحرير الاسرى شوارع رام الله اذ انهم يحوطون هذه الحافلة التي تحمل احد اهداف المقاومة الاسلامية بعد طوفان الاقصى، وبهذا تكون القسام قد افرجت عن 69 اسيرا والاحتلال الافراج 150 اسيرا من النساء والاطفال طول الايام الاربعة للهدنة المؤقتة التي الحقت بيومين حسب تصريحات الخارجية القطرية في حين رحبت حركة حماس بتمديد الهدنة الانسانية.