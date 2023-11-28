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عرض اسرائيلي مغري بـ 20مليون دولار لمرشح أمريكي من أصل عربي.. والمقابل؟

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشف ‬المرشح لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأميركي من اصل عربي "ناصر بيضون" على وسائل التواصل الاجتماعي أن اللوبي الإسرائيلي عرض عليه مبلغا مغريا يبلغ 20 مليون دولار وهي الحالة الثانية من نوعها خلال أسبوع بعد أن تحدث مرشح مجلس الشيوخ هيل هاربر عن عرض مماثل.

العالم- الامريكيتان

وقال بيضون، الإثنين، ان اللوبي الإسرائيلي عرض عليه مبلغ 20 مليون دولار لمنافسة رشيدة طليب على مقعد مجلس النواب، مضيفا: إن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "لديها الجرأة لتقترح أنني سأفكر في أخذ عشرة سنتات منهم".

وأكد بيضون، الذي أعلن ترشحه للمنافسة على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في مقطع فيديو مرفق أن " اللوبي المؤيد لإسرائيل سيبذل قصارى جهده لإزالة أي شخص من الكونغرس الأمريكي لديه أي معارضة لأجندته ودعمه الكامل الذي لا لبس فيه لإسرائيل.

ولم يحدد بيضون الشخص، الذي تقدم إليه بالعرض، مشيرًا فقط إلى لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك)، التي تنفق الأموال على دعم المرشحين السياسيين للمناصب.

وطليب، التي تمثل الدائرة الثانية عشرة في ميشيغان في الكونغرس، هي الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في مجلس النواب الأمريكي، وهي معروفة بانتقادها للاحتلال الإسرائيلي، وكانت مؤخراً هدفاً للتصويت بحجب الثقة عنها بسبب تصريحات بشأن غزة.

وذكرت صحيفة بوليتيكو لأول مرة في 22 نوفمبر أن رجل أعمال من ميشيغان عرض على هاربر 20 مليون دولار من أموال الحملة إذا قام بحملة ضد طليب في السباق التمهيدي الديمقراطي العام المقبل.

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