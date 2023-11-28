ضخامة هدف الصهاينة في الحرب على غزة وضعهم في مأزق + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار حسام عبد الكريم إلى أن القيادة الصهيونية تجد نفسها في مأزق ناتج أساًساً عن ضخامة الهدف الذي أعلنته عند بدء العمليات العسكرية والحرب على غزة، وهو القضاء على حماس وتدمير قوتها وإزالة سيطرتها وحكمها على قطاع غزة.

وأوضح أن: هذا الهدف بقدر ما كان كبيرا.. كان الفشل والحرج كبيرا أيضاً، لأن هذا الهدف لم يتحقق حتى ولو بجزء يسير منه، لذلك تشعر القيادة الإسرائيلية بالحرج ولا تريد أن تظهر أمام شعبها بمظهر العاجز أو المتردد.

وأضاف: ولذلك هي تحت ضغط كبير من أجل استئناف العمليات العسكرية وتحقيق نوع من الهدف لحفظ ماء الوجه.

ولفت حسام عبد الكريم قائلاً: لكن هناك عوامل مضادة لهذا الاتجاه لدى القيادة الإسرائيلية أهمها الخسائر الفادحة التي تكبدوها.. وهذه العوامل تدفع إلى نوع من التراجع والانسحاب التدريجي من الميدان.

ونوه أن الأسرى الإسرائيليين الموجودين في غزة يشكلون عنصراً مهماً جداً، ويشكلون عامل ضغط كبير لدى المجتمع الاستيطاني.

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