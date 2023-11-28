الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
١٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مشجع يجلب حراس الأمن داخل الملعب بسبب 'بنزيما'!

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

اقتحم مشجع أوزبكي الملعب من أجل التقاط الصور مع "كريم بنزيما" ولكن الأمن منعه من الوصول إليه، في اللحظة الأخيرة.

العالم - السعودية

وأظهرت اللقطات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول مشجع للمستطيل الأخضر للقاء بنزيما الذي كان واقفا في منتصف الملعب، إلا أن رجال الأمن نجحوا في الوصول إليه قبل الخطوة الأخيرة الفاصلة.

وحاول المشجع الإفلات من قبضة الأمن لبضع لحظات، لكنه في الأخير استسلم وخرج من الملعب.

الجدير بالذكر حسم نادي الاتحاد السعودي تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أجمك الأوزبكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب استاد "ميتالورغ" ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.

روابط ذات صلة

حقيقة منع بنزيما من دخول العراق!

بنزيما يعلن موقفه من 'اسرائيل' واحداث غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف