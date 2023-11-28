مشجع يجلب حراس الأمن داخل الملعب بسبب 'بنزيما'!

العالم - السعودية

وأظهرت اللقطات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول مشجع للمستطيل الأخضر للقاء بنزيما الذي كان واقفا في منتصف الملعب، إلا أن رجال الأمن نجحوا في الوصول إليه قبل الخطوة الأخيرة الفاصلة.

وحاول المشجع الإفلات من قبضة الأمن لبضع لحظات، لكنه في الأخير استسلم وخرج من الملعب.

الجدير بالذكر حسم نادي الاتحاد السعودي تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أجمك الأوزبكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب استاد "ميتالورغ" ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.