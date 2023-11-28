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مراسلة قناة العالم:

الاحتلال يصعد من عملياته في الضفة بالتزامن مع الهدنة بغزة + فيديو

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

جنين (العالم) 2023.11.28 – أكدت مراسلة قناة العالم أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع الهدنة في قطاع غزة.

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وفي حديث مباشر أشارت الزميلة راية عروق إلى جريان مواجهات واشتباكات داخل مدينة طوباس، وقالت: كانت الليلة الماضية ليلة عنيفة في الضفة الغربية كما الليالي منذ بدء طوفان الأقصى، تقابلها دعوات نفير عامة في مدينة طوباس عبر المساجد.

وأضافت: كانت هناك اقتحامات عنيفة في بلدة كفر نعمة في رام الله، حيث فجرت قوات الاحتلال منزلا يعود لشهيد من عائلة بادرس.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن شهيدين من رام الله أحدهما من بلدة كفر نعمة والثاني من بلدة بيتونيا.

وأوضحت أن مؤسسة الأسرى قالت بالأمس إن أكثر من 3300 معتقل موجودين الآن في داخل سجون الاحتلال ممن تم اعتقالهم منذ بدء لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع الهدنة في قطاع غزة، إذ تتعرض المخيمات وخاصة مخيم جنين في الآونة الأخيرة إلى حملة شرسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث يزعم أنه يريد القضاء على الخلايا المسلحة في هذه المخيمات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق

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