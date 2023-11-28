الأمور في الضفة الغربية تزداد سوءا وتصعيدا + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي إلى أن الأمور في الضفة الغربية تزداد سوءا وتصعيدا من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح أن بلدة طوباس القريبة من جنين تشهد عملية اقتحام واسعة، كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم حركة اعتقالات طالت تقريبا كافة المدن الفلسطينية.

وأكد أن هذا التصعيد المتزايد في الضفة الغربية والذي يأتي بالتزامن مع الهدنة في قطاع غزة يأتي لأن الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن ما لم ينتصر به في قطاع غزة يستطيع أن ينتصر به في الضفة الغربية.

وفي جانب آخر حذر من أن: شوارع الضفة الغربية الخارجية قد أصبحت خطرة جدا نتيجة اعتداءات المستوطنين، فيوميا هناك اعتداءات إما على القرى الفلسطينية أو بإطلاق النار على السيارات التمر على الشوارع الرئيسية أو تدمير محاصيل زراعية.. وأصبح مشهد اعتداءات المستوطنين مشهداً يوميا.

ولفت إلى أن هذا يأتي إلى جانب زيادة منح المستوطنين الإسرائيليين السلاح، حيث أن 150,000 قطعة سلاح وزعت على المستوطنين في الضفة الغربية، وبات يعتبر المستوطنون الآن أن معهم الضوء الأخضر ليعتدوا على الفلسطينيين ويقومون بقتل أي فلسطيني.

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