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بالفيديو.. أهالي غزة ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على كيس دقيق

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم ان مركز توزيع المستلزمات الغذائية التابع لوكالة الغوث في محافظة خان يونس في قطاع غزة يقوم لاول مرة بتوزيع الدقيق على كافة المواطنين سواء كانوا لاجئين او اصحاب الارض.

العالم - مراسلون

واضافت مراسلتنا ان تم التعامل مع الجميع بشكل متساوي، مشيرة الى ان تأخر الامدادت الغذائية سبب طوابير طويلة للمواطنين، وان عشرات الاف من المواطنين يقفون لساعات طويلة للحصول على كيس او اثنین من الدقيق.

وفي مقابلة مع احد السيدات قالت انها تقف في الطابور منذ الساعة 5 فجرا وانه تكرر هذا الامر معها يوم امس حيث جائت ووقفت في الطابور ولم تحصل على شيء، مؤكدة حاجتها الى رغيف خبز حتى وليس كيس دقيق وانها لمدة 10 ايام لم يتوفر لديها كيس دقيق .

واشارات الى ارتفاع اسعار الدقيق لاضعاف وانها نازحة وعلى مؤسسة الاونروا ان توفر لهم المستلزمات الغذائية وسابقا كانت تحصل على 7 اكياس من الدقيق الان تحلم بالحصول على كيس دقيق واحد لتوفر لقمة خبز لاولادها.

المزيد بالفيديو المرفق..

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