بالفيديو.. الاحتلال يعوض فشله في غزة بصب جام غضبه على الضفة

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تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي وبوتيرة يومية، تنفيذ حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة بيتونيا ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة آخرين، وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالتزامن مع الاستعدادات لإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر واستخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين المحتشدين لاستقبال قافلة الأسرى.

كما استشهد الشاب مالك البرغوثي متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، خلال مواجهات اندلعت في مخيم دير عمار غرب رام الله استخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين في القدم.

ووفق المصادر؛ فإن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد داود عبد الرازق، وشرعت بأعمال حفر وتدمير في محيط المنزل، قبل تفجيره وهو يقع في الطابق الأرضي من بناية مكونة من ثلاثة طوابق.

من جهة أخرى، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وطوقت منزلا فيها، قبل أن يتم الاعلان عن تفجيره لاحقا واشتبكت مع مواطنين فلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وخلال أيام الهدنة الأربعة في قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 260 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطال مواطني الضفة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

ومع احتساب الشهداء الجدد، ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من مئتين وأربعين شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.