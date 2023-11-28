باقري كني لم يعد بإمكان الغربيين أن يتشدقوا بحقوق الإنسان

العالم - ایران

وقد زار "علي باقري کني" السنغال للمشاركة في منتدى دكار الدولي التاسع للسلام والأمن في إفريقيا ، وعرض في اليوم الأول للاجتماع آراء ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن السلام والأمن في أفريقيا.

وقال: إن النظام الدولي الحالي، رغم كل تعقيداته، يعاني من العديد من نقاط الضعف والتحديات؛ لدرجة أنه لا يمكن للجميع أن يستمروا في حياة هذا النظام ولا شك أن هذا النظام سوف ينهار. نحن حاليًا في مرحلة الانتقال إلى نظام جديد. وفي الوقت نفسه، ينبغي التأكيد على أنه يجب على أفريقيا أن تستعيد مكانتها الحقيقية في النظام الجديد.

وقال: أي نظام لا تحصل فيه أفريقيا على حصة عادلة فيه لن يكون مستداما. و من هذا المنطلق لا ينبغي لكل من يريد تحقيق نظام مستقر وشامل في العالم في أسرع وقت ممكن، أن يمنعوا أفريقيا من لعب دور فعال ومحاولته للحصول على حصة لائقة منها. ولا ينبغي للدول الأفريقية أن تنتظر الآخرين لكي يتحركوا، بل يتعين عليها أن تقف في وجه الظلم والقمع حتى تتمكن من الحصول على نصيبها المستحق في هذا النظام.

وأكد: على الأفارقة استخدام قدرات التعددية في الفترة الانتقالية لتحقيق هذا الهدف، لأن إرساء الأمن والسلام وإحراز التقدم والتنمية اليوم لا يعتمد على أمريكا أو أي قوة غربية أخرى. . وخلال السنوات الماضية، اكتسب الغربيون الموارد والقوة والتقدم على حساب أرواح ومصالح الأفارقة، وضمنوا أمنهم على حساب انعدام الأمن في أفريقيا. لكن اليوم لا يمكن أن يستمر مثل هذا الوضع بعلم الدول والحكومات الأفريقية ولم يعد الغربيون قادرين على تدمير الإنسان وحقوق الإنسان في الأراضي الأفريقية، کما لم يعد بإمكانهم أن يتشدقوا بحقوق الإنسان.

لا يمكن تحقيق نظام عالمي مستدام وشامل دون المشاركة الفعالة لأفريقيا

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأنه لا يمكن سرقة ونهب المصالح الكبرى للدول الأخرى لصالح القلة التي تعتبر نفسها متفوقة على الآخرين. کما تعتقد أنه لا يمكن تحقيق نظام مستقر وشامل بدون الدور الفعال لأفريقيا. وإيران مستعدة للعمل من أجل التنمية والتقدم والاستقرار وإرساء السلام والهدوء في أفريقيا بكل إمكاناتها الوطنية والإقليمية والدولية.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني يمنح افريقيا حصة قيمة في النظام العالمي الجديد

واضاف باقري ان حصول افريقيا على حصتها العادلة في النظام العالمي الجديد رهن على صمودها اما القوانين الجائرة التي تضمن مصالح امريكا وعدد من القوات الغربية فقط لذلك يجب ان لا نسمح ان تفرض امريكا ودول غربية وجهات نظرهم تجاه القضايا الدولية بما فيها حقوق الانسان و الارهاب.

من حق افريقيا ان تنعم بالامن والسلام

واضاف كني ان من حق افريقيا ان تنعم بالسلام و الامن وهو الحق الذي يحقق من خلال لعب الدول الافريقية دورا فاعلا مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم اي سياسة ومبادرة افريقية في هذا المجال كونها تعتقد ان ضمان مصالح الدول المستقلة في غرب اسيا او في افريقيا باسرها هي مصالح متداخلة لذلك علينا ان نبذل جهودا في اطار الية متعدد الاطراف كالاتحاد الافريقي او البريكس و منظمة شنغهاي للتعان لمواجهة النزعة الاحادية.

واضاف ليعلم العالم انه لا يمكن لاي نظام ان يستمر بعيدا عن نيل افريقيا حصتها في هذا النظام.