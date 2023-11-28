السيناريوهات الإسرائيلية المتوقعة بعد إنتهاء الهدنة

العالم – العين الإسرائيلية

فيما مازال نتنياهو وقادة الاحتلال يهوّلون بتصفية حماس واطلاق سراح سائر الأسرى بالقوة، في ظل مخاوف من جبهتي الجنوب اللبناني واليمن.

كما ناقش البرنامج الهدنة التي مددت يومين خدمت حماس وجعلتها أكثر تمكّنا والسؤال عن مدى جاهزية جيش الكيانالاسرائيلي بعد انتهاء التمديد على استكمال عملياته البرية في القطاع.

وحول سبب اعتبار المحللين الإسرائيليين الهدنة في صالح حماس وليس في صالح جيش الاحتلال الاسرائيلي، اكد زاهر ابو حمدة المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت، بأن ذلك يعتبر اعتراف اسرائيلي صريح جدا، لانه من الناحية العسكرية عندما يكون الجيش يحاول التقدم والاقتحام ومن ثم يكون هنالك هدنة فهذه الاندفاعة الكبرى للجيش خصوصا بريا قد توقف، ويحصل في الجيش عند الجبهة تململ وبعض الاختلافات وبعض الصراعات، وهذا ما حصل عندما نشرته الصحافة الاسرائيلية.

وتابع أبو حمدة: ان المقاومة التي تخوض حرب شوارع ان تعيد تنظيم صفوفها وتنظيم دفاعاتها الميدانية، لافتا إلى أن الميدان حاليا يحكم في ان المقاومة استطاعت تثبيت بعض قواعد الاشتباك الداخلية في بعض المحاور، والاهم انها كبدت العدو خسائر كبيرة جدا، لا سيما بالآليات والعتاد والافراد، ومن هذا المنطلق ما الذي من الممكن لأن يحدث؟ يوجد هنالك ثلاثة سيناريوهات، الاول هو استئناف المعارك بضراوة اكبر وان تنتقل بعض المعارك الى محاور الجنوب لا سيما في خان يونس، وهذا المرجح اكثر.

ولفت ابو حمدة الى ان السيناريو الثاني هو ان يكون هنالك وقف شامل لاطلاق النار بعد تبييض السجون الاسرائيلية، وبعد صفقه الأسرى، وأن يكون هنالك هدنة طويلة الامد بين المقاومة وبين الاحتلال، واما السيناريو الثالث فهو الاكثر خطورة، وهو ان يذهب الى صفقة تبادل الاسرى، ومن ثم يعلن وقف اطلاق النار من طرف واحد ولا يقدم ضمانات بشأن إعادة اعتقال او اغتيال الاسرى المحررين، اضافه الى إبقاء الدرونز والحصار على غزة، وهو من اجل تنفيذ اي اغتيال بحق قاده المقاومة.

كما سلط البرنامج الضوء على الاسرى الاسرائيليين الذين اطلقتهم حماس خلال الهدنة المؤقتة والتي منعتهم سلطات الاحتلال والشاباك من الادلاء بتصريحات عن ظروف اسرهم حيث نقلت عنهم بعض وسائل الاعلام الصهيونية بانهم كانوا ياكلون الطعام نفسه الذي يأكله مقاتل القسام بحسب تسريبات.

ضيف البرنامج:

- زاهر ابو حمدة المتابع للشأن الاسرائيلي من بيروت

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