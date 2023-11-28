فيديو خاص: ما سبب زيارة رئيسي الموساد وCIA لقطر

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة: (الحكومة الاسرائيلية) رضخت للتوجه الى الهدنة منذ اليوم الاول، بسبب الضغوط الداخلية والاحتجاجات المتصاعدة بالشارع الاسرائيلي، وشهدنا قبل الهدنة بأيام كيف خرج 20 الف مستوطن سيرا على الاقدام من تل ابيب الى القدس وقاموا بمحاصرة منزل رئيس الوزراء نتاتياهو ورئيس الكيان اسحاق هرتزوغ وقاموا بطرد احد الوزراء وطالبوا بإطلاق سراح ابناءهم في قطاع غزة.

واضاف: هذه الضغوط الداخلية شكلت ضغطا كبيرا على نتانياهو والمستوى السياسي والعسكري، لاخراج المحتجزين من نساء واطفال، وهناك ضغوط خلال الساعات الاخيرة ايضا فيما يتعلق باطلاق سراح الاسرى الجنود.

واشار مراسلنا الى تسريبات تفيد بقيام رئيس الموساد ورئيس السي آي ايه بزيارة الى قطر لبحث صفقة واسعة تضم جنودا ورجالا ومجندات من الجيش الاسرائيلي لدى حماس بغزة، ووقف لاطلاق النار، وليس فقط هدنة، ضمن صفقة كبيرة مقابل اسرى فلسطينيين لا يتم التعرف على عددهم حتى الان.

وتابع: كل المؤشرات اشي بان الهدنة ستمتد، وربما يتم الحديث عن التسارع في التبادل وفق ما تتداوله الكثير من المواقع العبرية.

واضاف: وفي هذه الاثناء تناقش الكابينت بعد ساعات مصير الهدنة، علما بان اقصى مدة لتمديد الهدنة هي 10 ايام وفق التفاهمات التي تمت بوساطة قطرية ومصرية وباشراف اميركي.

واوضح مراسل قناة العالم الاخبارية: كما ان المواقف الاميركية اصبحت متغيرة وهناك ضغوط كبيرة تمارس من الادارة الاميركية وخاصة من الرئيس بايدن على بنيامين نتانياهو وزمرته الحاكمة (باتجاه وقف العدوان).