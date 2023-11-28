شاهد/ قرار صادم من بن غفير بخصوص الأسرى المحررين بالضفة والقدس

العالم- فلسطين

ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "أكس"، صباح اليوم الأحد، طالب خلالها بعدم السماح بمنع الاحتفالات للأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم خلال اتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أنه يدعم الشرطة والأمن الإسرائيليين التي قامت، السبت الماضي، بعرقلة احتفالات الجانب الفلسطيني في مدينة القدس فور إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ودعا إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إلى عدم التسامح مع من أسماهم بـ"الإرهابيين" أو "داعمي الإرهاب" من الجانب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، ذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن مليون فلسطيني منذ احتلال "إسرائيل" للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو/ حزيران 1967.

وفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، منذ حرب يونيو 1967 إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600 ألف فلسطيني في السجون الإسرائيلية لمدة أسبوع أو أكثر، وبحسب قسم فلسطين في المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، فإنه بين عام 2000-2009، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 6700 فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت "إسرائيل" أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.