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الاحتلال يخرق الهدنة: تبادل إطلاق النار شمالي غزة

الاحتلال يخرق الهدنة: تبادل إطلاق النار شمالي غزة
الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

شهد اليوم الخامس من الهدنة في قطاع غزة خرقا بعد تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب القسام عن خرق الاحتلال لاتفاق الهدنة ما أدى إلى وقوع "احتكاك ميداني" وتعامل مقاتليها مع ذلك.

العالم - فلسطين

فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة خلال تواجدها في خطوط الهدنة المتفق عليها، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود بجروح.

ومن المقرر أن تتم الدفعة الخامسة من صفقة التبادل في اليوم الخامس للهدنة المؤقتة والأول من اليومين اللذين اتفقت حماس والكيان الإسرائيلي على إضافتهما إلى أيام الهدنة الأربعة التي انتهت أمس الإثنين، والتي تم التوصل اليها بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

وشملت قائمة الأسيرات الفلسطينيات العديد من الفتيات من البلدات العربية في مناطق الـ48، اللواتي اعتقلن من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال العدوان على غزة بزعم التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد جرى شملهن رغم عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

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