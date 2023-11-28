فيديو خاص: مهاتير محمد يكشف لقناة العالم موقفه من حرب غزة

العالم - فلسطين

وقال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية: "من الواضح أن حماس لیست قوية بما فيه الكفاية لتدافع عن نفسها والقتال ضد الكيان الإسرائيلي وضمان أمن وسلامة سكان غزة، فحماس لا تمتلك القدرات الكافية ونتيجة لذلك نرى أن الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين من دون أي مقاومة من قبل السكان".

واضاف محمد: "حماس ليست قادرة على الدفاع وضمان أمن وسلامة سكان غزة، فالدعم الأميركي والأوروبي للكيان الإسرائيلي قوي جدا، وإذا ما أرادت حماس الدفاع عن غزة من خلال العمليات العسكرية فمن الواضح أن أميركا وأوروبا ستدعم الكيان الإسرائيلي من خلال الإمدادات التسليحية والمالية، وهذا هو الوضع القائم".

وتابع: "من جهة أخرى فإن الدول الإسلامية لا تتمتع بالقوة والمقدرة على تقديم الدعم العسكري. ربما يمكنها ممارسة بعض الضغوط على الرأي العام والأمم المتحدة، لكننا عمليا نرى أن الكيان الإسرائيلي يواصل استهداف وقتل المدنيين من سكان غزة".

واكد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد: "إن الدول الإسلامية ضعيفة للغاية لضمان حماية سكان غزة، لدينا منظمة التعاون الإسلامي لكن هذه المنظمة لا تبدو قادرة على إتخاذ أي إجراء لمواجهة الكيان الإسرائيلي وداعميه، لأن أعضاء هذه المنظمة يفتقدون للأجماع فيما بينهم".

واوضح: "نحن بحاجة للوحدة، وبحاجة لقدرة الدول الإسلامية على التعاون فيما بينها ومواجهة العدو، لكن وفي الوقت الراهن نحن لا نمتلك هذه الإمكانية، ولا أرى في المستقبل القريب أنها ستستطيع القيام بذلك، وتعزيز قدرات الدول الإسلامية الخمسين لتصبح قوية بما يكفي لحماية المسلمين".

وتابع محمد:" كما أننا نرى أنه لا توجد اية دولة من بين الدول الإسلامية الخمسين هي دولة ناميةً، ونظرا لأننا لسنا بلدانا نامية فإننا لا نتمتع بالقدرة للدفاع عن أنفسنا أو أن يكون لدينا قدرات عسكرية، وآخر مرة كنا فيها أقوياء هي إبان حكم الأمبراطورية العثمانية، لكن ومع انهيار وسقوط الأمبراطورية العثمانية لم يعد هناك أي بلد مسلم يتسم بالتنمية اللازمة لضمان الأمن والحماية للمسلمين".

وحول قراءته للمستقبل قال: "في الوقت الحالي لا أرى مستقبلا جيدا، ولا أرى أن قدرة حماس ستزداد بما يمكنها من إستعادة السيطرة على الأرض التي فقدتها.

وتابع رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد: "وأعتقد أنه يجب علينا إتباع التعاليم الإسلامية التي أمرتنا بأن نكون مستعدين ومجهزين لنكون قادرين على حماية الأمة الإسلامية والدفاع عنها، ولسوء الحظ أن المسلمين لا يتمتعون بالجهوزية للدفاع عن الأمة."

واوضح: "فهم لا يمتلكون أسلحة متطورة ولا قدرة عسكرية قوية، كما أن معظم الدول الإسلامية فقيرة وضعيفة وتحارب بعضها البعض، ونتيجة لذلك نراها ضعيفة وعرضة لهجمات أعداء الدين الإسلام".

وشدد محمد: "ان الدول الإسلامية في الواقع لا تستطيع حماية المسلمين، وانطلاقا من تأكيد القرآن والتعاليم الإسلامية، يجب أن يكون المسلمون مستعدين ومجهزين لحماية الأمة الإسلامية والدفاع عنها. لكنهم ليسوا كذلك."