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غضب كبير ينفجر داخل 'إسرائيل'.. 'حزب الله' هو المسؤول!

غضب كبير ينفجر داخل 'إسرائيل'.. 'حزب الله' هو المسؤول!
الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المستوطنين غير مقتنعين بتصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي قال إن الإنجازات العسكرية التي حققتها تل أبيب حتى الآن ضد حزب الله خلال القتال الأخير ضده، سوف تسمح لاحقاً بعودة المستوطنين إلى منازلهم.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال رئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شتيرن للصحيفة: "لا أعرف ما هي الإنجازات التي يتحدث عنها غالانت. طالما أن قوة الرضوان التابعة لحزب الله على السياج، فلا أحد يستطيع أن يضمن لنا أننا لن نستيقظ ذات صباح على ما حدث في الجنوب مع غزة يوم 7 اكتوبر الماضي مع غزة.. من سيكون على استعداد لفعل ذلك؟".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة هنا. لماذا ننتظر؟ يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تعلم كيفية الهجوم في من أجل منع الحاجة إلى حماية حياتنا من عشرات الآلاف من مقاتلي حزب الله الذين سيصلون إلى المدينة في غضون دقائق عندما يقررون أن الوقت قد حان للهجوم. التهديد يتزايد. لماذا ينتظر الجهاز الأمني والحكومة؟".

بدورها، تقول سُلاف، وهي أمّ لـ5 اطفال: "لن أعود إلى المنزل وأنتظر كل يوم على الأريكة اللحظة التي يقتحم فيها مسلحو حزب الله منزلنا ويحاولون اختطافنا إلى لبنان. لن أتمكن أبداً من معرفة متى سيحدث ذلك".

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