صحة فلسطين: مستشفيات غزة تحتاج لملايين الدولارات لتعود للخدمة

العالم - فلسطين

وأوضحت مي الكيلة خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة"، أن المنظومة الصحية في غزة تحتاج إلى ملايين الدولارات من أجل عودة الحياة مجددا في المستشفيات، إلى القطاع الصحي وبناء المستشفيات، من أجل معالجة المرضى والمصابين من العدوان.

وطلبت الصحة الفلسطينية، من المنظمات الدولية بسرعة التدخل من أجل إنقاذ الحياة في قطاع غزة، لافتة إلى إرتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية الى نحو 240 شهيدا نتيجة الاشتباكات التي تحدث بين المواطنين والجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الاقصى في 7تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.