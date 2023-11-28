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صحة فلسطين: مستشفيات غزة تحتاج لملايين الدولارات لتعود للخدمة

صحة فلسطين: مستشفيات غزة تحتاج لملايين الدولارات لتعود للخدمة
الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة في رام الله، إن مستشفيات قطاع غزة أصبحت غير قادرة على توفير الخدمات الطبية للمرضى والجرحى بسبب القصف الاسرائيلي الذي طالها.

العالم - فلسطين

وأوضحت مي الكيلة خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة"، أن المنظومة الصحية في غزة تحتاج إلى ملايين الدولارات من أجل عودة الحياة مجددا في المستشفيات، إلى القطاع الصحي وبناء المستشفيات، من أجل معالجة المرضى والمصابين من العدوان.

وطلبت الصحة الفلسطينية، من المنظمات الدولية بسرعة التدخل من أجل إنقاذ الحياة في قطاع غزة، لافتة إلى إرتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية الى نحو 240 شهيدا نتيجة الاشتباكات التي تحدث بين المواطنين والجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الاقصى في 7تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.

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